‘Além da Ilusão’: Bento e Lorenzo partem juntos para a guerra

E nas cenas previstas para irem ao ar a partir de amanhã, dia 11, ciente do sofrimento de sua noiva, Bento decide antecipar o casamento e formaliza a união com Letícia antes de embarcar para a Itália.

Lorenzo celebra com os amigos, mas o fato de saber que os dois ficarão distantes durante um bom tempo acalenta o seu coração. No entanto, apesar de ter mentido para o amigo desde o início do processo, Lorenzo sabe que ao lado dele tem mais chances de voltar a salvo para o Brasil.

Ao embarcarem, eles passam a se comunicar com a família no Brasil por meio de cartas, descrevem as novidades do dia a dia, relatam os primeiros desafios e até imaginam que precisarão ter força e coragem para ultrapassar todos os obstáculos que estão por vir.