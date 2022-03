‘Além da Ilusão’: Dorinha descobre que Davi é fugitivo e se desespera

Foto: Reprodução | TV Globo Isadora (Larissa Manoela), Violeta (Malu Galli) e Heloísa (Paloma Duarte) já sabem que Davi (Rafael Vitti) escapou da prisão e estão tensas com a notícia! Depois de saberem que cartazes com a foto do mágico foram espalhados por Campos, Dorinha e a mãe decidem ir até lá para ver o rosto do “assassino” de Elisa (Larissa Manoela).

Afinal, Violeta nunca o viu e Isadora não se lembra dele por causa do trauma causado pela morte da irmã. No capítulo desta quarta-feira (09), de “Além da Ilusão” Dorinha terá uma surpresa quando olhar para a foto de Davi.

Davi ouviu o delegado contando a notícia para a família Tapajós e se desesperou. No entanto, ele decidiu que não desistiria de provar a sua inocência e foi até Campos entrar em ação para evitar o pior! Na estação de trem, ele dará de cara com o cartaz: impossível não reconhecê-lo!

Do lado do cartaz do mágico, estará o cartaz de outro procurado pela polícia. Davi ficará olhando para ele, pensando no que fazer. É aí que ele vai ver Dorinha e Violeta chegando à estação, olhando para todos os lados em busca do tal cartaz!

Davi vai colocar uma mão sobre um cartaz e a outra mão, no outro. Isso com os olhos fechados, concentrado diante das imagens. O mágico sairá rapidamente e, em seguida, as duas vão chegar e, finalmente, ver a cara do bandido. Elas ficarão intrigadas diante do cartaz!