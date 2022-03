‘Além da Ilusão’ terá acidente provocado por Arminda; veja resumo da semana

Arminda provoca acidente e deixa Marcos desacordado [Foto: Fábio Rocha/Gshow] A semana de 7 a 12 de março da novela Além da Ilusão promete…Alistamento de Bento, medo de Davi em voltar à fazenda e acidente provocado por Arminda que vai deixar Marcos desacordado. Quer saber tudo o que vai rolar? Confere o resumo da semana completo abaixo: Segunda-feira (7)

Davi consegue contornar a situação, mas deixa Joaquim desconfiado. Giovanna se desespera ao saber o alistamento de Lorenzo. Joaquim se enfurece com Felicidade, e Olívia tenta defender a faxineira. Arminda teme que Manuela revele que ela estava com Marcos. Julinha consegue vencer a partida de pôquer. Olívia discute com Joaquim por causa de Felicidade. Davi conta para Augusta sobre a conspiração contra Isadora e pensa em ficar na fazenda.

Olívia reclama de Joaquim para Benê. Bento decide se alistar para cuidar de Lorenzo. Davi desiste de ir para o Rio de Janeiro. Letícia discute com Bento. O delegado Salvador avisa a Violeta da fuga de Davi. Lorenzo ajuda Bento a contar para Abílio sobre o seu alistamento. Davi tem uma ideia e pede a ajuda de Augusta. Isadora e Violeta resolvem ver o cartaz de procurado na estação de trem.

Quarta-feira (9)

Davi altera o cartaz com sua foto. Violeta e Leônidas repreendem Heloísa por causa um novo surto em Matias. Augusta se preocupa com Davi. Davi teme voltar para fazenda. Arminda contraria Julinha e vai ao encontro de Marcos. Olívia afirma que conseguirá o emprego de Felicidade de volta. Arminda provoca um acidente e Marcos fica desacordado. Olívia organiza uma paralisação com os funcionários, e Joaquim fica enfurecido.

Davi volta para a fazenda e fala com Augusta. Olívia exige melhorias de trabalho para os tecelões, e Joaquim tenta disfarçar a raiva. Augusta sugere um local para Davi morar. Constantino avisa que Julinha e Arminda trabalharão como legionárias. Isadora leva Davi à casa que era de Leônidas e os dois ficam muito próximos.

Augusta ajuda Davi a arrumar sua nova casa. Bento decide se casar com Letícia antes de ir para a guerra. Olívia afirma que não se intimidará com Joaquim. Violeta decide fazer um jantar para Rafael. Isadora abre o baú de mágicas de Davi, e Augusta fica apreensiva. Julinha e Arminda se desesperam com o trabalho no posto da LBA. Davi pega o relatório sobre Rafael na sala do arquivo do departamento pessoal da tecelagem. Onofre desrespeita Olívia, e Joaquim fica satisfeito. Úrsula sugere que o filho desvie dinheiro da tecelagem. Augusta se preocupa quando Matias afirma que estará presente no jantar para Rafael.