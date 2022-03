Além da Leoa, mais um mascarado entra no ‘The Masked Singer Brasil’

Quem disse que as surpresas do ‘The Masked Singer Brasil’ ficariam restritas às revelações dos mascarados? No último domingo, dia 27, uma nova personagem surpreendeu a todos com suas pegadas e rugidos nos bastidores do reality. A Leoa entrou na competição com sua fantasia metalizada com telas e cetim bucol toda em dourado. Cantando ‘Deixa isso pra lá’ de Jair Rodrigues, a nova mascarada mostrou a que veio e confundiu ainda mais a cabeça dos detetives.

E no próximo domingo, dia 6, mais uma surpresa: um Cachorro será o mais novo mascarado do ‘The Masked Singer Brasil’. Ele chega cheio de graça com sua fantasia de veludo caramelo e seu moletom estilizado.

No programa, além do novo concorrente, a atriz Isis Valverde se une aos jurados Tatá Werneck, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch com a missão de adivinhar quem são os mascarados do segundo grupo: o Robô, o Camaleão, o Dragão, o Caranguejo e, agora, o Cachorro.