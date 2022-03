‘Além de Ilusão’: Davi brilha e salva Isadora de emboscada feita por Joaquim

Davi desistirá de fugir para o Rio de Janeiro e ficará na fazenda após descobrir que Joaguim (Danilo Mesquita) quer dar um golpe em Isadora (Larissa Manoela). De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, é o mágico quem salvará a mocinha da armadilha.

Depois de Dorinha virar gerente de vendas da loja de Eugênio (Marcello Novaes), o filho de Ursúla (Bárbara Paz) pegará um tecido manchado e fará com que a moça venda para algum cliente. A moça ficará insegura, mas o vilão ressaltará que o desafio faz parte da função.

No meio do caminho ela encontrará o mágico por acaso e então decidirá ajudá-la. Segundo a colunista, o personagem de Rafa Vitti irá até uma funerária e convencerá uma mulher a comprar o produto na mão de Dorinha para forrar o caixão do marido.

