Além de Jade x Arthur: relembre rivais que se enfrentaram nos paredões do ‘BBB’

A rivalidade de Jade x Arthur finalmente chegará ao fim nesta terça-feira (07). Os dois protagonizam a maior rixa do ‘Big Brother Brasil 22’ – até o momento – e pode-se dizer que ambos é são quem movimentam, de forma direta ou indireta, o reality da TV Globo. Eles já chegaram, em momentos específicos, a ditarem as regras do game. Foto: Reprodução | TV Globo

Estrategistas assumidos, os participantes ocupam lados opostos no jogo. Enquanto a milionária comanda o quarto Lollipop – formado por Laís, Eslovênia, Vyni e Eli -, o marido de Maíra Cardi tenta fazer com que Lucas, Gustavo, o clube da ‘Disney’ – formado por Pedro Scooby, DG e P.A – e as ‘Comadres’ – composto por Lina, Natália e Jessilane – articulem à sua maneira.

No entanto, esse embate, que se desenha para a eliminação de Jade Picon, não foi o único que já vimos no ‘BBB’. Como esquecer do paredão entre os rivais Manu x Prior no ‘BBB 20’? Ou até mesmo as adversárias Anamara x Lia e os ‘titãs’ Dicesar x Dourado no ‘BBB 10’? Relembre algumas berlindas entre oponentes abaixo:

Pyong x Prior e Babu (BBB 20)

Pyong e Prior entraram no BBB20 pra jogar e se declararam rivais desde o início do game. Eles passavam horas bolando estratégias com os seus respectivos grupos, contando votos, tentando escapar do paredão… e sempre achavam que a visão de jogo do outro estava completamente equivocada. Foto: Reprodução | TV Globo

Entre muitas provocações e o maior clima de tensão, Pyong queria eliminar Prior de qualquer maneira e Prior, por sua vez, não via a hora de dar tchau pro adversário. No fim, Pyong Lee acabou sendo indicado ao paredão pelo rival Felipe Prior e foi eliminado ao enfrentar Babu Santana e Rafa Kalimann na berlinda. Ele deu adeus ao game após receber 51,70% dos votos do público.

Se teve um dia em que o parquinho foi incendiado no BBB10, foi no paredão entre Lia e Anamara. Ambas escolheram grupos distintos no reality e até mesmo minutos antes da eliminação da baiana, as duas tiveram uma última briga no sofá, com direito a bate-boca, dedo apontado e mais. E foi depois em que a ex-policial foi eliminada que o incêndio se alastrou na casa mais vigiada do Brasil.

Dicesar x Dourado (BBB 10)

Seguindo carona no BBB 10, esse sim foi um duelo de ‘Titãs’. Na época, os números deste paredão foram absurdos, contando com mais de 125 milhões de votos. A penúltima berlinda do BBB 10 contou com dois personagens que marcaram história: Marcelo Dourado e Dicésar.

Lia, Kadu e o próprio Dourado planejavam botar Dicésar e Fernanda juntos na berlinda, mas a sister se tornou líder e indicou o melhor amigo direto para o paredão. O trio, então, teve de votar entre si e com isso, Marcelo acabou no paredão. Por fim, Dicésar quem deu adeus ao game, com 58%.

Airton x Alemão Airton e Diego Alemão foi outro embate que parou o Brasil. Os dois, inclusive, discutiram feio em um momento do game. Na época, Alemão não gostou nada de ver o rival de sunga branca e o barraco se formou a partir daí. Ambos se enfrentaram na antepenúltima semana de reality e foi eliminado com 91% dos votos.

Sarah x Rodolffo x Juliette (BBB 21)

Sarah, Rodolffo e Juliette se enfrentaram no 2º paredão mais votado da história do Big Brother Brasil com mais de 654 milhões de votos. A brasiliense foi eliminada da 8ª semana com 76,76% dos votos do público. Foto: Reprodução | TV Globo

O paredão teve uma narrativa diferente do esperado. No início do programa, Sarah, Gilberto e Juliette eram considerados os favoritos a vencerem o programa, no entanto Sarah viu o pódio se afastar ao se aproximar de Rodolffo, Caio e se distanciar da campeã da edição. Com a saída da amiga, Gilberto ficou completamente desolado.

O paredão entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari González foi o maior paredão da história do BBB e mobilizou todo o país. O eliminado, com 56,73% dos votos foi Prior, que jogou y jogou mas não resistiu à berlinda contra a cantora. Mari foi a coadjuvante da berlinda e levou apenas 0,76% dos votos, foi a coadjuvante da guerra traçada entre Manu x Prior.