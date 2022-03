Além de Maíra Cardi: relembre famosas que fizeram cirurgia íntima

Se depender das famosas, a moda da cirurgia íntima já se espalhou. Maíra Cardi foi a celebridade mais recente a revelar que aderiu ao procedimento e virou assunto na web. Confira a seleção do iBahia com outras artistas que também revelaram ter passado pela cirurgia.

Maíra Cardi



A revelação de Maíra foi feita na tarde do último (27) durante a participação da ex-BBB no programa “Hora do Faro”, de Rodrigo Faro. A coach decidiu fazer a cirurgia íntima após ser traída 16 vezes por Arthur Aguiar.

“Fiz peito e fiz culote, tenho zero problema em falar sobre cirurgia. E xexe** também fiz, pode falar? Uma recauchutada, pra dar uma rejuvenescida”, contou a influenciadora durante entrevista no programa dominical.

Geisy Arruda



Em 2012, a influenciadora contou detalhes sobre seu procedimento durante uma entrevista para o programa de Luciana Gimenez. “Eu não saio pegando geral, não. Sou discreta. Depois da cirurgia íntima fiquei ainda mais seletiva”, iniciou.

“Era muito feio. Eu pensei que era paranoia minha, mas não era, porque eu olhava a das minhas amigas. Depois que operei, me libertei, sou outra mulher agora”, completou.

Viviane Felício



A mãe de Viih Tube também é mais uma adepta ao procedimento íntimo e falou sobre o assunto em novembro de 2021. A “mãe Tube”, como é conhecida”, contou detalhes para o jornal “Extra”, na época.

“Não que eu tivesse alguma coisa anormal. Essa correção íntima se dá porque a gente já nasce assim, com essas sobras a mais, que ninguém merece (risos). Mas com o passar do tempo vai crescendo, e eu faço reposição hormonal, e isso me incomodou muito. Eu resolvi fazer por conta disso: desde nova, eu já tinha uma insatisfação de ter nascido maiores os ‘grandes lábios’. E com o passar do tempo, como eu fiz reposição hormonal, eu achei que cresceu um pouco. Só que eu não imaginava que ia ficar tão bonito nem que a a recuperação ia ser boa”, explicou.

Foto: Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra



Reconhecida pelo bordão “a mãe tá estourada”, Deolane é mais uma famosa que optou pela ninfoplastia e não só fala abertamente sobre o assunto como também incentiva as seguidoras.

“Galera, só não vai ter foto do antes e depois. Mas garanto para vocês, [fica] ‘nenenzinho. Não percam tempo, vão ajeitar as coisas de vocês”, disse através de seu perfil do Instagram.

