Ali descobre grande segredo de Albieri em ‘O Clone’: ‘O que foi que você fez?’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Ali (Stênio Garcia) ficará chocado ao descobrir o grande segredo de Albieri (Juca de Oliveira), que é a cópia de Diogo (Murilo Benício), personagem que morreu no início da trama.

Tudo começará quando os dois partirem para o Marrocos, onde o cientista decidirá contar toda a verdade para o amigo. O sábio ficará incrédulo quando ver o jovem em sua frente. “Albieri, o que foi que você fez? Quando?”, dirá.

“Foi quando eu perdi o Diogo. Eu não consigo me conformar com a morte”, responderá o amigo. Ali confrontará o cientista ao falar que “o ritual de passagem está escrito no Livro Sagrado e, por isso, não deve sofrer interferência humana”.

Foto: Reprodução/TV Globo

“Quando nós fazemos alguém viver com o coração de alguém que já morreu, nós estamos vencendo a morte. Quando eu posso olhar para o Léo, eu tô vencendo a morte”, rebaterá Albieri.

“Léo é um experimento de Albieri e, por isso, não veio ao mundo pela ordem natural, com laços de família […] Nem mãe ele tem, você não vê o tamanho da coisa que você fez?”, soltará Ali reprovando mais uma vez a atitude do amigo.

Logo depois ele se preocupará com as consequências dos atos do cientista. “Você quer contar na minha frente que esse menino não foi nascido de Deus? Que ele nasceu de você?”, perguntará. “Pensei em meter uma bala na cabeça para evitar os ataques que provavelmente vou sofrer. Mas não consegui”, responderá.

Albieri revelará que segue com a curiosidade de saber o que as pessoas falariam ao descobrirem que é possível clonar um ser humano. “Se eu me mato, não vou conseguir ler as manchetes falando sobre meus feitos. É possível que eles me condenem, ou não. Eu sei que a humanidade custa muito a aceitar o novo, tem medo. Mas às vezes eles aceitam o revolucionário. Como é que eu vou ficar sabendo se estiver morto?”, contará.

“Tenho medo que Alá tire as pilastras dos sete céus e desabem tudo na nossa cabeça. Quando a humanidade tentou tomar o lugar de Alá, caíram do paraíso. Você repetiu o pecado de Adão. Todos os humanos vão pagar por isso”, finalizará Ali.

