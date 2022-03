Almoço do Anjo Paulo André: veja receita de frango ensopado servida na ocasião

Anjo pela segunda vez no BBB 22, Paulo André teve a oportunidade de convidar Arthur Aguiar, Douglas Silva e Pedro Scooby para aproveitar o Almoço do Anjo neste domingo, 27/3. A receita escolhida foi um delicioso frango ensopado. Confira abaixo o modo de preparo, indicado pela chef Eliane Meireles.



Ingredientes:

1 quilo de sobrecoxa de frango

1 cebola em cubos

2 colheres de sopa de alho picado

Limão a gosto

Sal a gosto

Meia xícara de óleo

1 tomate em cubos

Colorau a gosto

Cheiro-verde picado a gosto

Água para o cozimento

Modo de Preparo:

Antes de tudo, tempere as sobrecoxas com sal, limão e alho a gosto. Coloque o óleo em uma panela e doure bem as sobrecoxas já temporadas. Em seguida, acrescente a cebola picada, o tomate e refogue. Adicione o o colorau e, depois de bem douradinho, coloque a água para cozinhar e deixe o caldo ficar encorpado.

Regule o sal caso seja necessário. Termine com cheiro-verde picado e sirva com arroz.

