Almoço em casa: aprenda a fazer carne de panela com batata e cenoura

Sabe aquele prato com gosto de casa e família? Pronto! É isso que você vai aprender hoje: Carne de Panela com Batata e Cenoura. A dica, do site Panelinha, é um clássico cheio de memória afetiva e muito sabor. Veja abaixo a lista completa de ingredientes e o modo de preparo. Tudo fica pronto em 2h e o rendimento é de 8 porções. Bom almoço.