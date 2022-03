Almoço especial: aprenda receita de macarrão com queijo e tomate-cereja

Foto: Divulgação/Nestlé

Macarrão é uma das receitas queridinhas daqueles que têm pouco tempo para preparar o almoço. Com isso, inovar nos pratos com esse ingrediente coringa é sempre uma boa pedida. O macarrão com queijo e tomate-cereja, receita dada pela Nestlé, é perfeito para a refeição das 12h. Confira o passo a passo, que fica pronto em 20 minutos e rende 4 porções:

Receita de Macarrão com Queijo e Tomate-Cereja

Ingredientes

300 g de queijo meia cura em fatias grossas

3 xícaras (chá) de tomates-cereja

3 colheres (sopa) de azeite

3 colheres (sopa) de manjericão fresco

1 colher (chá) de orégano seco

1 colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 lata de creme de leite

500 g de macarrão tipo parafuso cozido

Modo de preparo

Em um recipiente refratário grande coloque as fatias de queijo no centro. Ao redor, espalhe os tomates, o azeite, o manjericão, o orégano, o sal e a pimenta e leve ao forno médio-alto (200ºC), preaquecido, por cerca de 15 minutos. Retire o recipiente do forno, adicione o creme de leite e misture bem. Adicione o macarrão quente, misture bem e sirva polvilhado com queijo ralado.

Leia mais sobre Gastronomia no iBahia.com e siga o portal no Google notícias