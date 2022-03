Almoço saboroso: aprenda receita de frango ao creme de cebola

Foto: Divulgação/Nestlé

Que tal dar uma turbinada no frango do dia a dia? A receita de frango ao creme de cebola é ideal para quem não dispensa a proteína no almoço e deseja um saborzinho a mais. O passo a passo, dado pela Nestlé, leva 55 minutos para ficar pronto e rende um total de 5 porções. Confira:

Receita de Frango ao Creme de Cebola

Ingredientes

1 envelope de tempero pronto sabor creme de cebola

2 peitos de frango sem osso

1 lata de creme de leite

2 colheres (sopa) de salsa picada

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, dissolva o tempero pronto em 1 litro de água. Coloque os peitos de frango, tampe e cozinhe por 30 minutos, após iniciar fervura. Espere sair a pressão, abra a panela cuidadosamente, retire o frango, desfie e retorne ao caldo que sobrou do cozimento. Acrescente o creme de leite e a salsa e misture bem. Despeje em um recipiente refratário (20 x 30 cm), polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até gratinar. Sirva a seguir.

