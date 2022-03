‘Altas Horas’ homenageia Chitãozinho & Xororó e celebra os 50 anos de carreira

Chitãozinho & Xororó completam 50 anos de carreira neste ano e, para celebrar a sua importância e participação na música brasileira, o programa reuniu a dupla com alguns dos artistas que foram diretamente influenciados por ela: Felipe Araújo, Israel e Rodolffo, Marcos e Belutti, Péricles, Priscila Alcântara e Yasmin Santos.

Chitãozinho & Xororó compartilham inúmeras histórias vividas nessa trajetória, como quando descobriram a vocação para cantar, ainda crianças; o encontro que tiveram com Tonico & Tinoco – uma das mais importantes duplas de música caipira -; as mudanças pelas quais CONFIRA passou, com a introdução de instrumentos como guitarra, gaita e metais; além de relatos de estrada.