‘Altas Horas’ recebe Jade Picon, Mateus Solano, Skank, Maurício Manieri e mais

A influenciadora Jade Picon, recém-eliminada do reality Big Brother Brasil 22, e o ator Mateus Solano são os convidados de Serginho Groisman para uma conversa no palco sobre carreira e vida pessoal.

Comandando as atrações musicais estão a banda Skank e o cantor Maurício Manieri. Já a cantora Laura Pausini e Vanessa Granovski – brasileira que morava em Kiev, capital da Ucrânia, até pouco depois do início da guerra com a Rússia – participam no telão.

Jade Picon, que iniciou na internet aos nove anos junto de seu irmão, Leo Picon, traz mais detalhes de sua trajetória nas redes e, sobretudo, de sua participação no BBB 22: “Ser de verdade não tem preço, e eu paguei para ver.

Foi realmente uma experiência que eu entrei pensando ‘é para fazer? Então vamos! Vou me jogar de todas as maneiras possíveis!’. Então dei tudo nas provas, fiz xixi nas calças em rede nacional, ganhei prova, perdi, chorei, dei risada, e foi realmente algo que eu me joguei para ser de verdade”, diz.

Sobre retornar à vida fora da casa, após ser a sétima eliminada da temporada, comenta: “Vou tomar banho e fico pensando se tem câmera. Estou conversando com alguém e às vezes ainda fico com um sentimento de que estou sendo gravada, é meio doido”.

Mateus Solano, além de falar a respeito de alguns de seus personagens na TV e no teatro, também expõe as trocas que tem com a esposa, Paula Braun: “A Paula está muito feliz com a personagem que fará em ‘Cara e Coragem’, próxima novela da TV Globo, que estreia assim que acabar ‘Quanto Mais Vida Melhor’, em maio.

A gente troca sobre os nossos personagens, e agora que ela está entrando com força total na nova novela, muito do que me viu passando, ela está passando também. Então a gente conversa bastante sobre os enredos, é muito bacana”.

No telão, aparecem a cantora Laura Pausini, que fala de seu último lançamento, a canção “Scatola” – ela traz a inspiração para a composição num diálogo entre ela e sua versão adolescente; e Vanessa Granovski, brasileira que vivenciou os primeiros dias da guerra enquanto morava em Kiev, capital da Ucrânia: “Bombas caíam de dia e de noite, drones passavam próximos dos nossos prédios, tinha muita movimentação de helicóptero.

As primeiras movimentações que vi da minha janela eram em relação a um aeroporto militar que ficava a 20km de onde eu morava. Cada vez que eu via uma bomba caindo, pulava de susto, e apesar de ser longe, a janela tremia, era assustador”, rememora.

Nos musicais, Skank toca sucessos como “Saideira”, “Três Lados”, “Todo Seu”, “Dois Rios” e “Vou Deixar”; e Maurício Manieri canta o projeto ‘Classics’, com músicas que marcaram sua adolescência, como “When a Man Loves a Woman” e “Have You Ever Seen Rain”.