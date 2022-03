Aluno é morto a tiros dentro de escola estadual em Pernambués

Um aluno da Escola estadual Ministro Aliomar Baleeiro, localizada em Pernambués, foi morto a tiros no pátio do colégio. Os disparos aconteceram por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (11).

De acordo com moradores de um conjunto residencial que fica ao lado do colégio, ao menos 10 tiros foram disparados. Testemunhas revelaram à TV Bahia que alguns alunos chegaram a pular o muro do condomínio para fugir do ataque.

Em nota, a SSP-BA afirmou que determinou a apuração imediata e rigorosa do crime. De acordo com a pasta, imagens do circuito interno de segurança vão auxiliar no esclarecimento do caso.

A investigação está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Secretaria de Educação da Bahia (SEC), também em nota, lamentou o ocorrido e informou que as aulas foram suspensas.