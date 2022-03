Ambev prorroga prazo para inscrição de ambulantes e catadores em auxílio; saiba como fazer

O prazo para ser beneficiado com o auxílio ofertado pela Ambev para catadores e ambulantes que atuam durante o período do Carnaval em Salvador e em outras capitais brasileiras foi prorrogado pela empresa até o dia 13 de março.

A empresa, que pelo segundo ano dará o auxílio aos profissionais, vem fazendo a distribuição da renda para os trabalhadores cadastrados na plataforma ‘Parceiros de outros carnavais’, no caso de ambulantes, e para os catadores, por meio da Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT).

O valor de no mínimo R$ 150 será doado a partir de compras feitas pelos consumidores no aplicativo Zé Delivery em todo país, no período de 27 de fevereiro a 05 de março. Toda renda arrecadada na ação será dividida e distribuída igualmente para o número de cadastrados.