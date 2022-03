Ambulância desgovernada invade loja no sudoeste da Bahia

Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Uma ambulância desgovernada invadiu, na quinta-feira (10), uma loja na região central de Iguaí, no sudoeste da Bahia. O acidente foi registrado por câmera de segurança na rua. Nas imagens é possível visualizar o veículo descendo a ladeira, batendo em um carro estacionada e na sequência atingindo o estabelecimento.

O condutor do veículo ficou ferido. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde de Vitória da Conquista. A parede da loja ficou bastante danificada. Não há detalhes se o estabelecimento funcionava no momento do acidente e nem informações sobre o valor do prejuízo provocado.

A ambulância tinha plotagem do Hospital Somai, em Iguaí, e a suspeita é que o veículo tenha perdido os freios.

