Amigas? Linn da Quebrada critica Natália: ‘relação que me fragiliza’

O jogo da discórdia desta segunda-feira (28) expôs problemas na amizade entre Linn da Quebrada e Natália no BBB 22. Na ocasião a cantora criticou o comportamento da designer de unhas, mas não deixou de colocá-la no pódio.

“Nós temos uma relação que também tem altos e baixos. Às vezes mais baixos que altos. Uma relação turbulenta, uma relação conturbada”, começou a artista, que colocou a mineira em terceiro lugar no pódio dela.

“Ao mesmo tempo, em outros momentos ser uma relação que me fragiliza e que nos enfraquece, principalmente aqui dentro da casa, na maneira que a gente expõe os nossos conflitos diante de toda a casa. Sinto que isso pode nos enfraquecer dentro do jogo”, continuou.

“Mesmo com tudo isso, eu não posso deixar de me lembrar de tudo que você me traz, toda a história que você me conta, todos seus sonhos, o poder de sonhar, o quanto você acredita em tudo isso. Tudo isso faz com que eu continue acreditando que esse é o pódio que eu desejo”, encerrou a atriz.

Já Natália não citou o nome de Linn no pódio dela. A sister colocou Lucas em segundo lugar e Jessilane em terceiro.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.