Amigo fura olho: Said sai na porrada com Zein em ‘O Clone’ após traição

Foto: Reprodução / Globo

O casamento bem sucedido de Jade (Giovanna Antonelli) e Zein (Luciano Szafir) não estava nos planos de Said (Dalton Vigh), que contava com a lealdade do amigo para devolver sua ex-esposa após alguns dias de oficialização da união.

Ao se encontrar com o dono da boate Nefertiti para a entrega de Jade, Said irá se assustar com a ausência da ex-esposa e com o motivo pelo qual Jade não está com ele e partirá para cima do amigo.

“Onde está Jade? Por que não trouxe ela com você? Não está no trato fazer o que você está fazendo”, diz Said que ouve do amigo: “Também não estava no trato eu me apaixonar por ela, eu vim te dizer que não posso devolver essa mulher”.

Indignado com a revelação, Said dá um soco no amigo e assusta Ali (Stênio Garcia) que corre e encontra a dupla brigando.

“Não quero saber de guerra dentro de minha casa”, avisa o tio de Jade que questiona o motivo da pancadaria.

Said explica a Ali o motivo de sua ira: “Ele não vai me devolver Jade, está fugindo do trato que fizemos”.

O bonitão, que por anos carregou a fama de nunca ter se apaixonado, até se deparar com Jade que quebrou o feitiço, afirma que não esperava tudo isso acontecer: “Eu não avaliei os riscos que estava correndo, eu tinha que ter visto essa mulher antes”.

