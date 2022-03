Amizade abalada? Natália expõe Lucas em jogo da discórdia: ‘não tô aqui para formar casal’

O relacionamento de Natália e Eliezer foi um dos assuntos mais comentados durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (7). Na vez dela, a designer de unhas afirmou que “não entrou no BBB 22 para formar casal” e colocou Lucas como incoerente no jogo.

“Tem algumas movimentações deles que ele fica mais numa zona de conforto e comodidade. Você simplesmente usou o argumento de que eu sou fraca no jogo por não conseguir me relacionar com algumas pessoas aqui dentro. Quando você expõe as suas amigas no jogo da Discórdia, acho incoerente”, desabafou a mineira.

Já Lucas relembrou que pediu desculpas para Natália após ter falado dela durante um jogo da discórdia. Ele também afirmou que está sozinho no jogo.

“Já pedi desculpas pra você sobre isso e tá tudo bem. Falei pra você que se quisesse me expor, tá tudo bem, não quero que passe pano para mim. Os votos que eu tive foram sendo eliminados, eu tive que escolher um lado”, falou o brother.

