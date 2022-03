Ana Clara e ex-BBB Rodrigo dão um tempo em affair, diz colunista

Ana Clara e o ex-BBB Rodrigo Mussi deram um tempo no affair, de acordo com o colunista Leo Dias. Segundo ele, a paquera esfriou devido à agenda lotada dos dois. A apresentadora e o participante da 22ª edição do Big Brother Brasil se falam diariamente, mas optaram por não assumir nenhum compromisso até então.

Além disso, o fato de Ana morar no Rio de Janeiro e Rodrigo em São Paulo também atrapalhou o andamento da relação. Ainda segundo o colunista, os dois se encontraram fora do ambiente de trabalho pela primeira vez em uma festa na casa do ator Bruno de Luca, no Rio de Janeiro.