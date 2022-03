Ana Mametto fará show em formato inédito no Teatro Sesi Rio Vermelho; saiba mais

Foto: divulgação

A artista Ana Mametto, que fez a interpretação principal no filme “Elza”, chega a Salvador com a estreia da nova temporada do show “Saudação”, em abril deste ano.

As apresentações acontecem nos dias 9, 16, 23 e 30 de abril, sempre às 20h. Os ingressos, que custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) estão à venda pelo Sympla e na bilheteria do Teatro Sesi Rio Vermelho.

De acordo com a produção, serão feitas interpretações de grandes nomes da música como Dorival Caymmi, Os Tincoãs, Vinicius de Moraes e Baden Powell.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias