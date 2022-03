Ana Maria Braga erra nome de Manu Gavassi ao vivo e ex-BBB responde: ‘Ganazi te ama’

Ana Maria Braga é rainha até quando comete aquelas gafezinhas. A apresentadora do “Mais Você” teve uma cena viralizada na web, nesta quarta-feira (09), após se confundir e errar o nome de Manu Gavassi. Ana, na ocasião, mencionou Manu Gavazi, em sua fala introdutória para o papo com Jade Picon.

“Ganazi ama você”, comentou Manu, de bom humor, em sua página. Ela continuou. “Ana, te acho tudo. Pode me chamar do que quiser e, por favor, me convide para um café da manhã de ex-bbb. É meu grande sonho não realizado que jamais superei”. A cantora ficou em terceiro lugar no “BBB 20”.