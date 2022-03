André e Mauro comandam shows em Salvador no final de semana; confira agenda

Foto: Divulgação

A dupla André e Mauro confirmou quatro novos eventos em Salvador para o final de semana. O primeiro show acontece na sexta-feira (1º), a partir das 21h, no CienFuegos, no Rio Vermelho.

No sábado (2), dupla se apresenta em duas ocasiões: no Beach Farol, em Itapuã, às 20h; e logo depois, no Aleatórios Bar, na Pituba, às 23h. Para fechar a semana, André e Mauro retornam ao palco do Beach Farol no domingo (3), a partir das 14h.

Confira a agenda de show da dupla sertaneja:

Shows de André e Mauro

Cien Fuegos

Quando? Sexta-feira, 01 de abril, 21 horas

Onde? Cien Fuegos, Rio Vermelho

Quando? R$ 40; Vendas no local

Beach Farol

Quando? Sábado, 02 de abril, 20 horas

Onde? Beach Farol, Itapuã

Quanto? R$ 30; Vendas no local

Aleatórios Bar

Quando? Sábado, 02 de abril, 23 horas

Onde? Aleatórios Bar, Pituba

Quanto? R$ 30; Vendas no local

Beach Farol

Quando? Domingo, 03 de abril, 14 horas

Onde? Beach Farol, Itapuã

Quanto? R$ 30; Vendas no local

