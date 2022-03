André e Mauro confirmam apresentações no final de semana; confira eventos

Foto: Divulgação

A dupla André e Mauro se apresenta, neste final de semana, em dois eventos em Salvador. Os artistas, que cantam sucessos do arrocha, sofrência e sertanejo, fazem show no sábado (26), às 20h, no Aleatórios Bar, localizado na Pituba. Já no domingo (27), às 13h, o duo se apresenta no Beach Farol.

“Vão ser shows muito especiais e cheios de sucessos para dançar e se divertir. Temos certeza que serão experiências incríveis para o público”, afirma a dupla.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google notícias