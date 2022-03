Angela Davis é atração de seminário realizado por Companhia de Teatro da Ufba

O Seminário Internacional Abolicionismo e Arte, realizado pela Cia de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), promoverá a primeira mesa temática “Artes Negras e o Feminismo Abolicionista”, com Angela Davis e Gina Dent. Este primeiro evento ocorrerá na segunda-feira (21), às 19h, através do Zoom, com tradução simultânea.

E no dia 28 de março, a mesa Artivismo Negro, às 19h, também transmitido através do Zoom, será debatido entre a cineasta, coreógrafa, curadora, diretora de espetáculos cênicos, dramaturga e professora, Carmem Luz, o ator, diretor, iluminador, dramaturgo, roteirista, apresentador e repórter Angelo Flávio e a mediação da docente do Departamento de Fundamentos do Teatro da Escola de teatro da UFBA, Evani Tavares.