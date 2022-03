Angélica relata assédio sexual na adolescência: ‘não tive reação’

A apresentadora Angélica abriu o coração sobre os tempos em que começou a carreire e revelou quer sofrido abuso quando participava de uma gravação da França. A artista desabafou sobre o assunto durante a tarde desta segunda-feira (28).

“Eu devia ter uns 15, 16 anos. Estava em Paris, fazendo foto, porque a música ‘Vou de Táxi’ é uma versão de uma música francesa. Os franceses perguntavam ‘quem é?’, aí falavam ‘ah, é uma apresentadora brasileira'”, começou a artista em entrevista ao site ‘Mina Bem Estar’.

Angélica falou que as ações começaram após descobrirem que ela era brasileira. “Era um grupo de jovens, de homens, meninos. O fotógrafo falou: ‘fica aqui do lado dela pra fazer foto’. E aí vieram aqueles meninos todos e quando o fotógrafo falou que era uma brasileira, cantora do Brasil, eles foram chegando perto de mim e se esfregando em mim”, detalhou.

“Um dos meninos ficou passando a mão na minha bunda. Passando a mão em mim inteira. Eu estava atrás de um táxi, ninguém estava vendo e eu não fiz nada. Eu estava num país que não era o meu, eles conversavam numa língua que não era a minha… Estava ali, sendo violentada por dois, três meninos, ninguém viu, eu sabia e eu não tive reação nenhuma, não fiz nada”, encerrou.

