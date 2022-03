Animais silvestres são soltos em reserva natural na Bahia nesta sexta-feira (25)

Foto: Divulgação

Quarenta e três animais silvestres foram devolvidos ao meio ambiente, nesta sexta-feira (25), na área de preservação ambiental da Fazenda Cachoeira, localizado no município de Entre Rios, interior na Bahia. Entre os animais soltos estão mamíferos e aves que foram acolhidos pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), após o resgate em situações de cativeiro e contrabando, na capital baiano.

Dentre as espécies, estão 23 serpentes, incluindo 18 jiboias, 12 sariguês-orelha-preta, um filhote de jacaré coroa, um tamanduá-mirim e um mão-pelada. A Fazenda Cachoeira foi escolhida como o novo lar dos bichos, que passam a serem acompanhados com mais 18 animais oriundos do Cetas que habitam o local.

