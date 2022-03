Anitta canta ‘Boys Don’t Cry’ com Miley Cyrus e arrepia no Lollapalooza 2022; veja vídeos

Foto: Reprodução / Redes sociais

Anitta arrepiou tudo no 2º dia de Lollapalooza Brasil 2022. É que a ‘Girl From Rio’ subiu ao palco com Miley Cyrus para cantar CONFIRA “Boys Don’t Cry”.

Completamente à vontade com a cantora norte-americana, a carioca, que se tornou a primeira artista brasileira a atingir o topo do Spotify global, com “Envolver”, incendiou o palco e fez o público presente gritar alto.