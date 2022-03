Anitta comemora aniversário com viagem para Tailândia: ‘Acabei no outro lado do mundo’

Anitta escolheu um forma no mínimo inusitada de iniciar as comemorações de seu aniversário nesta terça-feira (29). A cantora decidiu viajar para a Tailândia na companhia de um amigo, o destino foi escolhido na hora em que chegaram no aeroporto.

“Onde estou agora já é meu aniversário. Quem me conhece sabe o quanto eu amo ser espontânea na vida. Você já foi ao aeroporto e decidiu ir ao primeiro lugar que sua sorte lhe disser para ir como nos filmes? Bem, eu acabei de fazer isso e acabei no outro lado do mundo apenas para comemorar meu dia e os momentos incríveis que tenho passado ultimamente”, escreveu.

“Graças ao amigo maluco que tenho que disse sim a essa ideia maluca. De qualquer forma, obrigado ao universo, obrigado a todos vocês. E eu decidi que vou comemorar com uma das minhas festas incríveis neste fim de semana nos Estados Unidos. Então se eu ainda não te mandei uma mensagem sobre isso (porque estou planejando isso de última hora obviamente), me mande uma mensagem e eu te mando qual é o endereço do céu neste fim de semana”, completou.

Confira alguns momentos da viagem:

