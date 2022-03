Anitta foi aconselhada por J Balvin a lançar hit Envolver: ‘Seja sua própria chefe’

Foto: Reprodução / Instagram

Anitta chegou lá mais uma vez. A Poderosa, que desde 2020 investe pesado na carreira internacional, emplacou um hit no Top 50 de músicas mais executadas mundialmente no Spotify.

Mas se engana quem acredita que o sucesso veio com o último lançamento da Poderosa, ‘Boys Don’t Cry’. A marca chegou as mãos da funkeira com o reggaeton ‘Envolver’, lançado em novembro de 2021.

No Instagram, a cantora revelou que foi aconselhada por um grande astro do gênero a lançar a faixa sozinha, já que a gravadora fazia pressão para que a artista lançasse em parceria com uma voz masculina.

“Quando eu fiz essa música eu queria lança-la sozinha e um monte de gente ficou falando que não, que eu não tinha força suficiente para entrar nos charts sem a ajuda de um feat. homem… Eu falei ‘não preciso de homem para c*ralho nenhum'”. “Ficou falando que não, que eu não tinha forças suficientes para entrar nos charts com a música solo. Eu não preciso de homem para caralh* nenhum, coloquei a música sozinha e f*da-se” pic.twitter.com/TWqz3J0zex — Tracklist (@tracklist) March 12, 2022

Segundo a funkeira, J Balvin com quem já colaborou em ‘Downtown’, ‘Machika’, ‘Ginza’ ‘Bola Rebola’ foi um dos primeiros a acreditar no sucesso do hit.

“Como eu estava numa p*ta briga, fiquei um pouco triste assim, sabe? Aí, eu liguei para o J Balvin, contei a história para ele e ele falou assim: ‘essa música é foda, você não precisa de ninguém não, eu hein. Lança sozinha, seja sua própria chefe, vai embora, mete o pé'”.

Na última semana a canção saltou da posição 73 para o 30º lugar, a frente de nomes como Coldplay, The Weeknd, Dua Lipa, Doja Cat e Lil Nas X.

