Anitta rememora namoro com Scooby e revela ‘apelido carinhoso’; veja qual

Uma grande amor não se apaga feito espumas ao vento), não é mesmo? Durante a madrugada desta segunda-feira (14), Anitta usou as redes sociais para defender Pedro Scooby com relação às acusações de falta de compromisso no jogo e ainda revelou o apelido carinhoso que deu para o ex-namorado.

“Tô aqui assistindo uma treta e revivendo certas conversas que tive na vida (e que me trouxe um lado bem positivo pra vida, porque antes eu vivia tensa com o trabalho, etc. etc.. O apelido que eu chamava o Scooby era “tudo certo”… porque, gente, acreditem ou não… pra ele tá TUDO CERTO semmmmpreeee. O mundo tá acabando? “Vai tá tudo certo amanhã”, “a vida é linda”… meu deus, Pedro, perdi não sei o que: “tá tudo certo”, declarou a cantora.

A artista ainda relatou que aprendeu bastante com o ex-companheiro. “Pois muito que bem… difícil acreditar, mas tem gente que vive assim. Que realmente não liga. Que tá só feliz com o que seja que aconteça e “tudo certo”. Eu graças a Deus aprendi esse “tudo certo” um pouco e trouxe pra minha vida, se não eu já estava doidinha da cabeça”, relembrou.

Pedro Scooby está emparedado e disputa a permanência na casa ao lado de Vyni e Gustavo. Vote em nossa enquete.

