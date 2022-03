Anitta revela torcida para Jade e Arthur no próximo paredão: ‘A favor do entretenimento’

Emparedados, Jade e Arthur podem se enfrentar na próxima berlinda do ‘BBB 22’, mas se depender de Anitta, nenhum dos dois deixará o reality show. A cantora apareceu em seu perfil do Twitter na noite do último sábado (5) para explicar seu posicionamento aos seguidores.

“Todo mundo concorda que a favor do entretenimento não tem que sair nem Jade nem Arthur agora, gente?”, escreveu em seu perfil do Twitter.

Para a funkeira a única excessão se dará caso Linn da Quebrada acabe no paredão novamente. “Pois temos essa exceção aí sim”, pontuou.

Jade Picon foi emparedada após atender o Big Fone ao vivo. A influenciadora também ganhou o poder de indicar mais um brother para a berlinda e escolheu Arthur Aguiar, seu maior rival dentro do reality show. Os dois ainda podem jogar a prova do “bate-volta” na noite deste domingo (6).

Todo mundo concorda que a favor do entretenimento não tem que sair nem Jade nem Arthur agora, gente? — Anitta (@Anitta) March 6, 2022 Pois temos essa exceção aí simmmm ???? — Anitta (@Anitta) March 6, 2022

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias