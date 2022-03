Anitta troca evento de Kim Kardashian por Carnaval de Xanddy e Carla Perez: ‘Gratidão’

“Amore, entendo a posição de vocês que estão bombardeando o Twitter com esse assunto agora. Mas antes que vire uma coisa maior, existe uma coisa chamada palavra, que eu tenho é muita. Xanddy e Carla são meus amigos e me apoiaram quando eu decidi ter meu primeiro trio em Salvador mesmo quando muita gente ainda era contra”, iniciou.

A cantora, que conseguiu um top 10 no Spotify Global, disse já ter falado com Kim sobre seu compromisso. “Eles me pediram essa participação há algum tempo, e eu dei um jeitinho de estar. Eu recebi o convite dela poucos dias atrás e expliquei a situação. Fui super compreendida (por isso ela já enviou o kit pra minha casa antes do evento)”, revelou.

“O universo sempre manda de volta as oportunidades pra gente desde que a gente saiba agir com respeito e gratidão. Acredito que o importante na vida é ter palavra e não se esquecer de quem esteve em nosso lado em momentos delicados… se soubessem quanta oportunidade surreal eu já passei por ter dado minha palavra em coisas ‘irrelevantes’, vocês iam querer me matar. Mas é isso… aprendam a se colocar no lugar do outro que estava contando com você”, finalizou.

