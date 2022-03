Aniversário de Salvador: documentário resgata história do centro da capital baiana

Foto: Divulgação

O documentário “A Cidade do Poeta”, que retrata antigas histórias do centro de Salvador, será lançado em sessão aberta, no Teatro Sesi Rio Vermelho, às 20h, no dia 29 de março.

O 473ª aniversário da capital será homenageado pela produção do ator e diretor teatral baiano Harildo Deda. Remetendo a uma Salvador antiga, lúdica, lírica, que ostentava a Rua Chile como ponto de muitos encontros a obra será um copilado com registros do centro da cidade.

Durante o texto, um espectador saí na Companhia de Castro Alves pela rua Chile, fazendo um roteiro que segue pelo Pelourinho, Baixa dos Sapateiros e Sete Portas, sobe Estrada da Rainha, passa Cidade Baixa e outros locais históricos, chegando novamente à praça do poeta.

O caminho é narrado pelos versos do poeta, revistando fatos, personagens, casos e marcos, endossados pelos depoimentos dos entrevistados.

