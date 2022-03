Aniversário de Salvador: veja lista de filmes que têm a capital baiana como cenário – Coisa de Cinéfilo

Foto: Divulgação



No próximo dia 29 de março, nossa querida Salvador estará completando 473 aninhos de muita alegria, acolhimento, solzão e energia boa. Quem é daqui sabe o quanto a cidade é acolhedora com todos que chegam e história é que não falta pra contar.

Falando nesse assunto, quem adora contar a história do nosso povo é o cinema e a televisão. Sim! São diversas produções baianas que narram um pouco de nossos traços, nosso estilo de ser e viver. Infelizmente, vários filmes bacanas como Quincas Berro D’Água (2010) e Capitães da Areia (2011) não estão disponíveis em streamings.

Mas não se preocupe que o Coisa de Cinéfilo fez uma seleção bem legal com filmes e séries que falam da nossa história para você curtir e celebrar o aniversário de Salvador! Ah, e que estão com fácil acesso, claro. Corre para conferir!

Ó Paí, Ó (2007) – Globoplay

Filme divertidíssimo mostra muito da rotina dos baianos que moram em um cortiço no centro histórico de Salvador. Bate boca, discussão, parcerias, amizades, amores e tudo que aquele grupo tem direito, em meio a muito sotaque legítimo e aquele nosso estilo delicioso de se relacionar.

Fotos: Divulgação



Irmã Dulce (2014) – Netflix, Globoplay e Telecine Play

A cinebiografia do Anjo Bom da Bahia narra um período de 40 anos da vida de Irmã Dulce e todos os percalços que ela teve que enfrentar para seguir o seu propósito de ajudar os mais humildes. Produção de muita qualidade e que nos faz adentrar um pouco mais na história da, hoje, Santa Dulce.

Axé – Canto do Povo de Um Lugar (2016) – Netflix

Este documentário aprofunda na história do movimento musical do Axé, mostrando a origem, o sincretismo religioso que serviu de base para seu nascimento na Bahia, artistas que ajudaram a promover o gênero, dentre outras curiosidades interessantíssimas sobre estilo musical que é nossa marca.

Gabriela (2012) – Globoplay

O remake da série que fez sucesso com Sônia Braga teve o mesmo alvoroço, desta vez com Juliana Paes como protagonista. Inspirada na obra de Jorge Amado, essa produção conta com vários memes que surgiram na época, além da participação icônica de Ivete Sangalo como Maria Machadão.