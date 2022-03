Anotações de pesquisa: 3 estratégias para organizá-las 

Grandes pesquisas deixam estudantes sobrecarregados com todas as informações reunidas. Entretanto, esse tipo de atividade torna-se extremamente necessária para estudar para vestibular, Enem, concursos, entre outras metas. Até mesmo para escola ou faculdade.

Trabalhos acadêmicos e aprendizados par aprovas exigem um comportamento ativo dos estudantes. Pode apostar que essa consiste na técnica mais utilizada atualmente, em vez de somente absorver conteúdos em aulas ou leituras, por exemplo.

Nesse sentido, o estudo se faz mais eficaz quando os interessados correm atrás dos conteúdos por meio de pesquisas. Mas além de entrar em sites ou então abrir livros – há quem prefira, claro! -, para obter um resultado positivo a dica é preparar anotações.

Conheça algumas dicas para organizar todas essas anotações de pesquisas.

Organizando sua pesquisa

Em primeiro lugar, nunca hesite em usar o chão do seu quarto como uma primeira ferramenta importante quando se trata de se organizar.

Se você está começando com uma montanha de papéis com anotações, seu primeiro objetivo é dividir seu trabalho em pilhas preliminares que representam segmentos ou capítulos. Não se preocupe – você sempre pode adicionar ou remover segmentos conforme necessário.

Não demorará muito para você perceber que alguns de seus cards com anotações contêm informações que podem caber em um, dois ou três lugares diferentes. Isso é normal e você ficará satisfeito em saber que existe uma boa maneira de lidar com o problema. Você atribuirá um número a cada pesquisa.

Nota: Certifique-se absolutamente de que cada parte da pesquisa contém informações de citação completas. Sem informações de referência, cada pesquisa é inútil.

Como codificar sua pesquisa

A partir de um tema, você pode decidir começar com os seguintes subtópicos, que se tornarão suas pilhas.

Faça um post-it ou um cartão para cada pilha, com os rótulos A, B, C, D e E, e comece a organizar seus papéis de acordo.

Assim que suas pilhas estiverem completas, comece a rotular cada parte da pesquisa com uma letra e um número. Por exemplo, os papéis em sua pilha de “introdução” serão rotulados com A-1, A-2, A-3 e assim por diante.

Conforme você examina suas anotações, pode achar difícil determinar qual pilha é a melhor para cada pesquisa. Por exemplo, você pode ter um cartão que diga respeito a vespas. Essa informação pode ser classificada como “medo”, mas também se enquadra na categoria “insetos benéficos”, já que as vespas comem lagartas comedoras de folhas!

Se você tiver dificuldade em atribuir uma pilha, tente colocar a pesquisa no tópico que surgirá mais cedo no processo de escrita. Em nosso exemplo, o pedaço de vespa ficaria sob “medo”.

Coloque suas pilhas em pastas separadas rotuladas A, B, C, D e E. Grampeie o cartão de anotação apropriado do lado de fora da pasta correspondente.

Comece a escrever

Logicamente, você começaria a escrever seu artigo usando a pesquisa em sua pilha A (introdução). Cada vez que você trabalhar com uma pesquisa, reserve um momento para considerar se ela se encaixaria em um segmento posterior. Em caso afirmativo, coloque esse papel na próxima pasta e anote-o na ficha dessa pasta.

Por exemplo, quando terminar de escrever sobre as vespas no segmento B, coloque sua pesquisa sobre as vespas na pasta C. Anote isso no cartão da pasta C para ajudar a manter a organização.

Ao escrever seu artigo, você deve inserir o código da letra / número cada vez que usar ou referir-se a uma pesquisa – em vez de colocar as citações enquanto escreve. Depois de concluir o artigo, você pode voltar e substituir os códigos por citações.

Mas atenção

Alguns estudantes preferem ir em frente e criar citações completas à medida que escrevem. Isso pode eliminar uma etapa, mas pode se tornar confuso se você estiver trabalhando com notas de rodapé ou notas de fim e tentar reorganizar e editar.

E então, gostou das dicas para organizar anotações de pesquisa?