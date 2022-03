Antecipação do 13º salário: Como realizar o cadastro e receber o dinheiro?

O Governo Federal anunciou oficialmente ainda no final da última semana a antecipação dos pagamentos do 13º salário para segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O fato é que esses beneficiários não precisam realizar nenhum tipo de inscrição ou solicitação para receber esse dinheiro.

Quem diz isso é o próprio Governo Federal. De acordo com as regras gerais, aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS receberão essa quantia adiantada de forma automática. Isto significa que eles não precisam assinar nenhum documento ou preencher nenhum tipo de formulário para receber esse dinheiro.

Essa é uma informação que o Instituto considera importante por uma série de motivos. O principal deles é a questão da prevenção aos golpes. Há uma preocupação neste sentido. Isso porque a Polícia Federal (PF) alerta que várias quadrilhas se aproveitam deste momento para aplicar golpes.

E as principais vítimas dessas fraudes são justamente os idosos que são segurados do INSS. De acordo com a autarquia bandidos se aproveitam do fato de que muitos desses senhores não possuem, em tese, uma grande familiaridade com as redes sociais. Alguns chegam a cair nos golpes e entregam senhas e outras informações.

Hoje, há uma preocupação sobre isso não apenas em relação ao processo de pagamento do 13º salário do INSS. Ainda de acordo com informações da Polícia Federal (PF), bandidos também se aproveitam deste momento para tentar enganar os usuários de programas sociais como o Auxílio Brasil e o vale-gás nacional.

Como se prevenir

No início deste ano de 2022, a PF divulgou uma série de dicas para que o cidadão possa se prevenir de golpes. Não existe maneira de se livrar completamente de ser vítima de uma fraude. No entanto, existem práticas que podem diminuir esse risco.

Uma das dicas é não clicar em nenhum link enviado pelas redes sociais. Esse é um conselho que vale mesmo quando esse link for enviado por alguma pessoa de total confiança. Um simples clique pode deixar o celular do beneficiário vulnerável.

Outra dica é desconfiar das grandes bondades e do teor de urgência das mensagens que os bandidos costumam enviar. Normalmente, quadrilhas oferecem auxílio com valores muito altos e afirmam que o cidadão precisa clicar o quanto antes para não perder um prazo de inscrição, por exemplo.

De acordo com a PF, essa é uma tática antiga dessas quadrilhas. Eles fazem isso para que o cidadão se sinta obrigado a clicar no link e enviar os seus dados antes mesmo de ter tempo de procurar mais informações para descobrir se aquilo é ou não é uma verdade.

Antecipação do 13º do INSS

A antecipação dos pagamentos do 13º salário para segurados do INSS foi anunciada na semana passada pelo Governo. De acordo com dados do Planalto, pouco mais de 30 milhões de pessoas deverão receber esse dinheiro adicional.

Aposentados, pensionistas e outros beneficiários de programas como o auxílio-doença e auxílio-reclusão, por exemplo, poderão pegar esse dinheiro. Esse complemento cairá na forma de duas parcelas nas contas dessas pessoas entre os meses de abril e junho deste ano.

Calendário

Calendário da PRIMEIRA parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Benefício final 1: recebe dia 25 de abril;

Benefício final 2: recebe dia 26 de abril;

Benefício final 3: recebe dia 27 de abril;

Benefício final 4: recebe dia 28 de abril;

Benefício final 5: recebe dia 29 de abril;

Benefício final 6 recebe dia 02 de maio;

Benefício final 7: recebe dia 03 de maio;

Benefício final 8: recebe dia 04 de maio;

Benefício final 9: recebe dia 05 de maio;

Benefício final 0: recebe dia 06 de maio. Calendário da PRIMEIRA parcela para quem ganha mais de um salário: Benefício final 1 e 6 recebe dia 02 de maio;

Benefício final 2 e 7: recebe dia 03 de maio;

Benefício final 3 e 8: recebe dia 04 de maio;

Benefício final 4 e 9: recebe dia 05 de maio;

Benefício final 5 e 0: recebe dia 06 de maio. Calendário da SEGUNDA parcela para quem ganha até um salário mínimo: Benefício final 1: recebe dia 25 de maio

Benefício final 2: recebe dia 26 de maio

Benefício final 3: recebe dia 27 de maio

Benefício final 4: recebe dia 30 de maio

Benefício final 5: recebe dia 31 de maio

Benefício final 6: recebe dia 1º de junho

Benefício final 7: recebe dia 02 de junho

Benefício final 8: recebe dia 03 de junho

Benefício final 9: recebe dia 06 de junho

Benefício final 0: recebe dia 07 de junho Calendário da SEGUNDA parcela para quem ganha acima de um salário mínimo: Benefício final 1 e 6: recebe dia 1º de junho

Benefício final 2 e 7: recebe dia 02 de junho

Benefício final 3 e 8: recebe dia 03 de junho

Benefício final 4 e 9: recebe dia 06 de junho

Benefício final 5 e 0: recebe dia 07 de junho Como consultar benefícios do INSS Atualmente, existem três meios para as consultas dos benefícios do INSS: Por telefone O 13º salário poderá ser consultado por meio do telefone, pelo número 135. No momento da ligação, o cidadão deverá confirmar algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes, e informar sobre qual benefício quer informações. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Pelo site Um outro meio de consultar o 13º salário é por meio do site. Para isso, o segurado pode acessar o site Meu INSS, que reúne diversos serviços digitais do INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de "Extrato de Pagamento" e terá acesso ao seu extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício. Pelo aplicativo O 13º salário também poderá ser consultado por meio do aplicativo oficial Meu INSS, disponível para Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer o login, e então, todos os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário serão fornecidos.