Antes de Angélica: Relembre os amores de Luciano Huck

Casadíssimo com Angélica desde 2004, Luciano Huck teve uma vida amorosa badalada antes de seu relacionamento com a apresentadora. O global já estampou diversas capas de revistas da época com seus namoros e términos com famosas.

Eliana



A apresentadora do SBT se relacionou com Huck entre os anos 1997 e 1999. Na época, estamparam capas de revista e eram os queridinhos do meio artístico, apesar de serem concorrentes.

No final dos anos 90, ela estava na RecordTV, enquanto ele trabalhava na Band ainda com seu primeiro programa de auditório. Atualmente, Eliana é amiga pessoal de Angélica, esposa de Huck, e elas possuem até um grupo no Whatsapp com Xuxa, as três maiores apresentadoras de programa infantis na época.



Ivete Sangalo



Há quem não lembre, mas Luciano já namorou com a baiana Ivete Sangalo durante o ano de 1999. O relacionamento durou apenas seis meses e começou logo após a cantora ter deixado a banda Eva para se lançar em carreira solo.

Luciano também estava alçando novos voos, pois já tinha fechado contrato com a Globo e estrearia no ano seguinte o “Caldeirão”, que se tornaria seu mais importante programa até o “Domingão com Huck”.

Angélica



Após alguns anos sem namorar nenhuma famosa, o apresentador conheceu Angélica nos bastidores do filme “Show de Verão”, em 2004. O romance começou ali e, hoje em dia, eles já estão casados há 17 anos.

Luciano e Angélica sempre mostram momentos felizes da família que conta com três filhos do casal: Joaquim, Benício e Eva.

