Antes e depois de Anitta e Ludmilla choca internautas: ‘Mesmo cirurgião?’

Duas das maiores cantoras do Brasil, Anitta e Ludmilla, viralizaram no Twitter na noite da última quarta-feira (2). Dessa vez, nenhum desentendimento entre as funkeiras foi assunto, mas sim a mudança das duas ao longo dos anos.

As cantoras que iniciaram como “MC Anitta” e “MC Beyonce”, não escondem os procedimentos estéticos que fizeram no início da carreira. Em uma foto publicada em 2018, a “Girl From Rio” chegou a ironizar o comentário de um seguidor.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

“R$45 mil em plástica no nariz”, comentou um internauta em uma foto em que as cantoras apreciam juntas. “Das duas juntas? Foi mais com certeza!”, disse Anitta sem papas na língua.

Na publicação com mais de 50 mil curtidas, um usuário comparou as cantoras no início das carreiras com os visuais atuais e chocou a web. “As coitadas eram tão mal arrumadas”, brincou um internauta. “Tão natural quanto a luz do dia”, brincou outra conta. “Mesmo cirurgião?”, questionou outro.

Fotos: Reprodução/Redes Sociais

Evolução natural de Anitta e Ludmilla! pic.twitter.com/kUW1ZvFkl3 — +Music (@plusmusicnet) March 2, 2022

