Anti Aging : Conheça o DHEA | Suplemento rejuvenescedor

O DHEA é um dos hormônios mais importantes para o corpo, pois, ele participa ativamente da síntese de vários outros hormônios, e além disso, também é capaz de proporcionar uma série de benefícios para a saúde do organismo quando está em níveis adequados.

O que é DHEA 100 mg ?

O DHEA é um produto que possui uma versão bioidêntica do próprio hormônio DHEA endógeno, e é um produto capaz de ativar uma melhora dos níveis hormonais de vários hormônios do corpo, quando utilizado de forma correta.

O principal objetivo desse produto é influenciar de uma forma positiva a saúde e a qualidade de vida de indivíduos que já se encontram em um quadro de queda natural da produção endógena do DHEA o que é.

Ou seja, sua suplementação age de modo a proporcionar uma melhora do equilíbrio hormonal e também melhora a capacidade de produção de vários outros hormônios, como por exemplo a testosterona no homem e o estrógeno na mulher.

Portanto, pode-se afirmar que indivíduos que sofrem com baixos níveis hormonais, podem se beneficiar bastante com o uso do DHEA – KN Nutrition.

Como aumentar DHEA naturalmente?

Tendo em mente que o DHEA é um hormônio amplamente produzido no organismo e que tem sua queda progressiva ao avançar da idade, uma melhora de hábitos de vida pode influenciar para desacelerar a queda, e manter os hormônios regulados por mais tempo, como aumentar dhea naturalmente .

Alguns exemplos de práticas que podem influenciar a aumentar a concentração de DHEA no corpo de uma forma natural, são:

Reduzir o consumo de alimentos que contém açúcar

Melhorar a qualidade do sono

Reduzir o estresse

Incluir atividades de lazer na rotina, como dança, yoga, ou outras fontes de lazer que também tenham certo nível de atividade física

Suplementação com o fitoterápico Ashwagandha

Para que serve o DHEA 25 mg ?

A suplementação com o DHEA-KN Nutrition é indicada principalmente para pessoas que possuem mais de 30 anos de idade, e que já começaram a sofrer os impactos do avançar da idade.

Ou seja, indivíduos que começaram a notar prejuízos na saúde corporal desencadeados pela redução na produção do DHEA.

Nesses casos, ao suplementar o DHEA – KN Nutrition é possível melhorar esses níveis hormonais e proporcionar uma melhora na saúde física e mental do indivíduo.

Tendo em mente que conforme envelhecemos, a concentração de DHEA diminui e o desequilíbrio hormonal começa a se tornar cada vez mais presente, a suplementação em muitos casos será a mais adequada.

Pois, indivíduos que suplementam o DHEA – KN Nutrition regularmente conseguem obter melhoras com ganho de resistência física, mais energia e mais disposição para as tarefas diárias.

Por esse motivo, é considerado como um ótimo produto para quem busca melhorar a qualidade de vida e buscar um estilo de vida que seja mais ativo.

Outro ponto bastante positivo que também está envolvido com uma boa concentração de DHEA para que serve no corpo, é o contrabalanço do cortisol, ou seja, quanto mais DHEA no sangue, menos cortisol no organismo.

Por causa disso, menor será a tendência de alguém sentir os efeitos prejudiciais do estresse, irritação, ansiedade e outros.

DHEA 50 mg e Cortisol

Quanto mais alto o nível de cortisol, menor será o nível de DHEA no corpo.

Por consequência, quanto mais alto o nível de DHEA, menor será o cortisol no sangue.

Por causa disso, a suplementação e boa manutenção desse hormônio DHEA é tão importante, pois, está diretamente conectado ao bem-estar do organismo em geral.

Benefícios do DHEA – KN Nutrition

Através da suplementação diária do DHEA é possível melhorar bastante a qualidade de vida e a condição hormonal em que o organismo se encontra.

Esse equilíbrio hormonal é algo de grande importância para qualquer pessoa, pois, dita como o organismo irá funcionar, se bem, ou mal.

Tendo isso em mente, ao se suplementar com o DHEA – KN Nutrition, os seus principais benefícios estarão relacionados com uma melhora desse equilíbrio hormonal.

Veja logo abaixo alguns dos benefícios mais interessantes provocados pelo uso do DHEA – KN Nutrition:

Aumento da sensação de energia e mais vitalidade

Melhora do vigor físico e mental

Redução da fadiga ao final do dia

Minimização do estresse que é sentido ao longo do dia

Grande melhora na capacidade física

Promove a melhora do ambiente hormonal do corpo

Dá mais força e mais resistência para os ossos

Redução do cortisol no sangue

DHEA benefícios

Ganho de força e resistência física

Como tomar DHEA

A principal recomendação de uso para que o DHEA – KN Nutrition consiga fazer um bom efeito no organismo, é de que seu uso seja feito de forma constante e com regularidade na dosagem.

A recomendação de uso do fabricante é de que seja utilizado apenas 1 tablete do produto por dia.

Seu uso pode ser feito em qualquer horário, porém, preferencialmente pela manhã.

A dosagem de cada tablete com 25mg de DHEA, é mais recomendada para homens.

Enquanto a metade do tablete, que no caso se refere a 12,5mg de DHEA como tomar, é mais indicada para mulheres.

Qual melhor horário para tomar DHEA?

Preferencialmente pela manhã, pois, dessa forma o organismo aproveita melhor a substância.

Apresentações :

7 Keto DHEA 100 mg KN – Nutrition

DHEA 25 mg KN – Nutrition

DHEA 50 mg KN – Nutrition

DHEA 100 mg KN – Nutrition

Efeitos colaterais do DHEA – KN Nutrition

Como o DHEA é um hormônio que já é bastante presente no corpo, a sua suplementação não está associada a praticamente nenhum tipo de efeito colateral negativo.

Desde que seja tomado nas doses recomendadas, é completamente seguro para uso e tem benefícios tanto para homens quanto para mulheres.

Entretanto, se forem utilizadas doses superiores às recomendadas, há a possibilidade de efeitos colaterais, como por exemplo:

Aumento da agressividade

Dores de estômago e de barriga

Ginecomastia nos homens

Aumento da pressão arterial

Retenção de líquidos

Contraindicações do DHEA

Não é recomendado para mulheres grávidas, ou lactantes.

Porquê tomar DHEA?

O principal objetivo para que alguém comece a tomar o DHEA, é devido a baixa hormonal que acontece naturalmente com o envelhecimento.

É um produto que só é indicado para indivíduos com idade acima de 30 anos e que já possuem certa queda na produção endógena desse hormônio.

Nesses casos, o DHEA auxilia na melhora da saúde física e hormonal do corpo, de modo geral.

Tudo sobre DHEA em vídeo

Perguntas e Respostas | Dúvidas Frequentes | DHEA FAQ

DHEA é bom?

O DHEA é um excelente hormônio para indivíduos que possuem mais de 30 anos de idade e que se encontram com baixa hormonal.

Como repor DHEA?

A principal forma de reposição do DHEA é através da suplementação direta do hormônio bioidêntico, uma das opções é o DHEA – KN Nutrition

DHEA é bom para hipotireoidismo?

Aparentemente o DHEA possui uma ação leve na glândula pituitária, porém, não é considerado como um tratamento direto para essa condição.

DHEA é hormônio?

Sim, o DHEA é um hormônio que é produzido principalmente pelas glândulas adrenais.

DHEA é esteroide?

Não é possível considerá-lo como sendo um esteroide, pois, sua ação não tem uma ligação estritamente relacionada com o anabolismo, possui diversas funções no corpo e pode ser convertido posteriormente em testosterona, ou, estrógeno.

DHEA é bom para menopausa?

Poder ser utilizado como um produto complementar, a fim de promover uma melhora no ambiente hormonal feminino, porém, não é capaz de eliminar todos os efeitos da menopausa.

O que significa DHEA?

Sua nomenclatura é proveniente da substância, ou seja, Dehidroepiandrosterona.

Quanto tempo leva para o DHEA fazer efeito?

Seus melhores efeitos começam a se manifestar a partir de 4 meses de uso.

Quem pode tomar DHEA?

Indivíduos que possuem mais de 30 anos de idade e que possuem baixa quantidade desse hormônio no organismo.

DHEA é bom para idosos?

Sim. Esse é um hormônio que pode auxiliar bastante na melhora da qualidade de vida de idosos, pois, são alguns dos mais afetados pela baixa produção natural de DHEA.

DHEA é bom para engravidar?

Existe uma boa relação entre a suplementação com DHEA e o aumento das chances de engravidar, porém, sua ação parece ser mais eficaz em mulheres com mais de 40 anos de idade e com baixa capacidade ovulatória.

DHEA é bom para TPC?

Alguns indivíduos o utilizam como parte de um protocolo de TPC, porém, ainda assim é necessário outras substâncias a fim de estimular a recuperação do eixo hormonal prejudicado.

DHEA é remédio ?

Não. DHEA é um hormônio bioidêntico que foi desenvolvido a fim de potencializar os benefícios de uma baixa hormonal em indivíduos que já passaram dos 30 anos de idade .