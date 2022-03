Aos 75 anos, José de Abreu testa positivo para Covid-19

O ator José de Abreu testou positivo para a Covid-19 nesta terça-feira (1). O artista, que está em Portugal a trabalho, realizou o teste após a noiva, Carol Junger, ser diagnosticada com a doença.

Zé usou as redes sociais para falar sobre os sintomas e tranquilizar os fãs sobre a doença. “Obrigado pelo carinho de vocês: vacina funciona! Agora é me munir de vitamina C-3: cama, comida e carinho. Dormi 12 horas com um pequeno intervalo de insônia. Sintomas fracos iguais a ontem. Tenho 75 e 3/4, grupo de risco, fumante. Graças às vacinas estou bem, não se enganem”, contou.

Pouco tempo depois, o ator declarou que já não estava com sintomas. Estou ótimo, no momento sentindo absolutamente nada, nada. Nem coriza mais. Vacina é phoda [sic], salva vidas”, completou.

Graças ao avanço da porcentagem da população com dose de reforço, o Brasil tem registrado queda no número de casos de Covid-19. Nesta terça-feira (2), foram registradas 335 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o que representa uma queda de -39% em comparação à media de 14 dias atrás.

