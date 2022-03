Apaixonada? Lais dá nota mil para beijo de Gustavo e não descarta romance

Eliminada do BBB 22 com 91% dos votos, Lais caldas participou do programa ‘A Eliminação’ exibido no Multishow durante a madrugada desta quinta-feira (24). Na ocasião, a médica não mediu esforços ao elogiar Gustavo, e não escondeu a vontade de continuar o relacionamento fora do reality.

“Meu companheiro, meu parceiro, me defendeu. Enfim, ele [Gustavo] tá comigo, tô esperando aqui fora. “Nota mil, mais de mil! Beija bem, muito bem. Eu vou parar de fazer propaganda, gente”, brincou.

No programa, a goiana revelou que deseja que Lucas seja o próximo eliminado. “Nesta semana chegamos à décima eliminação do ‘BBB 22’ e temos um participante que está sendo ‘vaselina’ na casa. Ele não se compromete com o jogo e tá ali ‘pingue-pongue’ de grupo para grupo. Adivinha quem vai sair hoje? Lucas! Vem, Lucas”, comentou.

