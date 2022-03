Apartamento de luxo pega fogo em Salvador; saiba detalhes

Um apartamento do edifício Mansão Bahia Dourada, localizado no bairro da Graça, em Salvador, foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo (6). As informações são do g1 Bahia.

As chamas se iniciaram no quinto andar do prédio de luxo e se espalharam rapidamente, segundo o Centro Integrado de Comunicações da Secretaria da Segurança Pública (Cicom).

O corpo de Bombeiros foi deslocado para atender à ocorrência e não existem registros de feridos, mas um cachorro foi retirado do local que foi atingido pelo fogo. Não há detalhes sobre o estado de saúde do animal.