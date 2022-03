Após 12 horas de manifestação, caminhoneiros liberam avenida em Feira de Santana

Após 12 horas de manifestação dos caminhoneiros nesta sexta-feira (11), os trechos da Avenida Transnordestina, nas imediações do Anel Viário de Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador, foram liberadas. O grupo protestava contra o aumento do combustível.

Na cidade de Feira de Santana, o preço médio da gasolina é de R$ 6,79. Os manifestantes bloquearam os dois trechos da via. Por conta do protesto, um longo congestionamento se formou na região, que dá acesso a outras rodovias do município.

De acordo com o g1 Bahia, a Polícia Rodoviária (PRF) informou que a via foi liberada após uma negociação com os caminhoneiros. No entanto, o grupo disse que deixou o local, porque os policiais usaram força para acabar o protesto.