Após 23h e 51 min, Lucas vence prova e se torna o novo líder do ‘BBB 22’

Após 23 horas e 51 minutos, Lucas venceu a prova de resistência e se tornou o 8º líder do ‘Big Brother Brasil 22’. Essa é a segunda vez que o participante do elenco pipoca vence a disputa pela imunidade. Ele terá o poder de indicar alguém ao paredão no próximo domingo (13).

A prova foi interrompida pelo apresentador Tadeu Schmidt e Lucas levou a melhor contra Nathalia Deodato e Paulo André após um sorteio. Os três participantes juntamente com Linn da Quebrada – que saiu da disputa pouco tempo antes dela ser encerrada – ganharam R$ 20 mil reais em compras nas lojas Americanas.

Para o VIP da semana, o novo líder escolheu: Eslovênia, Lina, Nathalia e a baiana Jessilani, que está saindo da Xepa pela primeira vez no jogo.

Confira como foi o Prova do Líder:

Pedro Scooby foi o primeiro a abandonar a briga pela liderança. O surfista já havia ameaçado deixar a disputa, mas aguentou até o relógio bater pouco menos de seis horas de prova.

O segundo eliminado foi Vinicius, que pediu para deixar o Provódromo pouco antes de completar oito horas na disputa.

Gustavo foi o terceiro a desistir, deixando a competição logo depois do cearense. Jessilane foi a quarta a abandonar a prova após resistir por mais de 10 horas. Já Eslovênia foi a quinta participante a deixar a disputa, após mais de 13 horas.

Após mais de 14 horas de prova, Laís foi a sexta a sair da competição. Douglas Silva foi o sétimo eliminado da prova após mais de 17 horas de disputa.

Após mais de 21 horas de prova, Arthur Aguiar foi o oitavo a sair. Linn da Quebrada foi a nona participante a abrir mão da disputa após mais de 23 horas de competição.

