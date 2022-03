Após acidente, parque de diversões volta a funcionar em shopping de Lauro de Freitas

Após ser interditado pela Prefeitura de Lauro de Freitas por causa de um acidente, no qual um pai e uma filha foram arremessados de um brinquedo, o Magic Games, localizado no Parque Shopping Bahia, voltou a funcionar.

De acordo com a prefeitura da cidade região metropolitana, o parque foi liberado para voltar a funcionar após a empresa responsável pelo equipamento assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a gestão municipal.

No TAC assinado com a prefeitura de Lauro de Freitas, a empresa se compromete a apresentar três perícias, realizadas por profissionais diferentes, do brinquedo Crazy Dance, prestar todo apoio às vítimas do acidente e apresentar periodicamente Laudo Técnico de Segurança dos Brinquedos.