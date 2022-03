Após acionar Vaticano, Sol Almeida se casa pela 2ª vez na Igreja Católica

O final de semana foi de emoção para Solange Almeida, que subiu ao altar pela segunda vez com o empresário Monilton Moura. A cantora celebrou a união no religioso com o companheiro, com quem já havia se casado em novembro de 2020.

A nova união na Igreja Católica foi motivo de questionamento por parte dos seguidores, por Solange já ter sido casada no religioso. Para solucionar as dúvidas, a artista confirmou a informação dada pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles sobre a anulação da antiga união.

De acordo com o colunista, para conseguir se casar na igreja novamente, a ex-Aviões do Forró acionou o Vaticano solicitando a anulação do casamento com o empresário Wagner Miau, que aconteceu em 2012.

Segundo o site, a artista não enfrentou problemas para anular a união pela relação pacífica que tem com o ex, porém, o processo foi demorado pela burocracia do Vaticano.

Na nova cerimônia, Sol e Monilton foram abençoados pelo Padre Fábio de Melo em uma celebração que aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Na web, Solange ainda se declarou para o amado, um “velho conhecido”, que retornou a sua vida após 4 anos de separação.