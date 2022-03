Após adiamento, Geraldo Azevedo e Chico César anunciam novas datas para shows no TCA

Foto: @marcoshermes



Acabou a espera. As apresentações do show Violivoz (com Geraldo Azevedo e Chico César),ganharam novas datas. As apresentações agora serão nos dias 28, 29 e 30 de abril, às 21h, no Teatro Castro Alves. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do TCA e pelo site do SYMPLA.

Dois dos maiores cantores da música popular brasileira, Geraldo Azevedo e Chico César, revisitam suas obras e apresentam juntos, pela primeira vez, no palco, somente com seus violões.O novo show da dupla promove um mergulho coletivo na obra destes dois grandes compositores nordestinos, mostrando a força de suas canções. O repertório passeia por grandes sucessos autorais e clássicos da dupla.

A produção do evento, informa que, os ingressos adquiridos continuam válidos e a numeração das poltronas será mantida, não havendo nenhuma necessidade de troca. Dessa forma, os ingressos comprados para sexta-feira, dia 14 de janeiro, serão válidos para a sexta-feira, dia 29 de abril. Os ingressos do sábado, 15 de janeiro, serão válidos para o sábado 30 de abril. E os ingressos do domingo, dia 16 de janeiro, serão válidos para a quinta-feira, dia 28 de abril.

SERVIÇO:



O que: “Violivoz” com Geraldo Azevedo e Chico César

Quando: 28, 29 e 30 de Abril (Quinta, Sexta e Sábado)

Horário: 21h

Onde: Teatro Castro Alves – Sala Principal

Valores: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia) – Filas A a P

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) – Filas Q a Z6

R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) – Filas Z7 a Z11

Classificação: Livre

Realização: Allcance Produções

