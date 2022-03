Após alta do hospital, Sthe Matos fala de sangramento no cérebro: ‘Era muito forte’

A ex-Fazenda foi diagnosticada com um sangramento no cérebro e teve de ser internada na UTI na última segunda (21). Assista ao vídeo abaixo:

“Esse sangramento provavelmente veio devido ao quadro viral, quadro respiratório. Fiquei muito tempo com uma tosse intensa, com a garganta ruim e talvez esse momento possa ter forçado a as veias e artérias e com isso possa ter acontecido esse pequeno sangramento. Na hora foi um susto terrível, fora do normal”, continuou ela.